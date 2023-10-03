В Україні запустять новий мобільний додаток для військових
Сьогодні, 23:19
В Україні скоро запустять мобільний застосунок "Армія+", який має значно полегшити життя військовослужбовців.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців, - пише "Українська правда".
"Ми готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України", - сказав Володимир Зеленський.
За словами глави держави, про це йшлося під час кількох "важливих нарад" із урядовцями в середу.
"Вже скоро все ми це представимо", - пообіцяв Зеленський.
Як відомо, ще у квітні стало відомо, що влада розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+", в якому планують об’єднати низку послуг – від подачі рапорту у два кліки і використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів. Реліз додатка планували на літо.
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Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців, - пише "Українська правда".
"Ми готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України", - сказав Володимир Зеленський.
За словами глави держави, про це йшлося під час кількох "важливих нарад" із урядовцями в середу.
"Вже скоро все ми це представимо", - пообіцяв Зеленський.
Як відомо, ще у квітні стало відомо, що влада розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+", в якому планують об’єднати низку послуг – від подачі рапорту у два кліки і використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів. Реліз додатка планували на літо.
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