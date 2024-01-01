Ярослав Карпук з Волині випустить спільну пісню із відомим гуртом «Океан Ельзи»

Ярослав Карпук з Волині випустить спільну пісню із відомим гуртом «Океан Ельзи»
Артист з Волині Ярослав Карпук (Yaktak) випустить спільну пісню із відомим гуртом «Океан Ельзи».

Про це музиканти повідомили в соцмережах, пише ВСН.

Гурт «Океан Ельзи» анонсував вихід проєкту під назвою «Той день» (ОЕ 30 edition), у межах якого разом з Вакарчуком заспівають різні артисти. Наразі відомо про співпрацю із Yaktak, Shumei та Kola. Пісні можна буде почути у п'ятницю, 9 серпня.

Зазначимо, що волинянину Yaktak вже доводилось співати на одній сцені із фронтменом гурту «Океан Ельзи». Під час виступу Ярослава у Києві на фестивалі Atlas United в залі знаходився Святослав Вакарчук. Побачивши його серед глядачів, Ярослав почав співати «На небі» і запросив Вакарчука до себе на сцену. Він піднявся і вони разом заспівали «На небі», а потім «Уночі».
Ярослав Карпук з Волині випустить спільну пісню із відомим гуртом «Океан Ельзи»
Ярослав Карпук з Волині випустить спільну пісню із відомим гуртом «Океан Ельзи»

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Теги: Ярослав Карпук, Волинь, Океан Ельзи
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