Лучанка – у півфіналі Олімпійських ігор-2024

Лучанка – у півфіналі Олімпійських ігор-2024
Спортсменка з Луцька Марія Повх пройшла у півфінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Про це пише ВСН.

У середу, 7 серпня, відбулася жіноча кваліфікація у веслувальному спринті на байдарках-одиночках у рамках Олімпійських Ігор.

Україну представляла лучанка Марія Повх. Дівчині не вдалось з першої спроби вийти до півфіналу Олімпіади.

Тож Марія змагалася в 1/4 фіналу. Лучанка показала час 54.67 та стала третьою у своєму заїзді. А, отже, пробилася до півфіналу Олімпійських ігор-2024.

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Теги: лучанка, півфінал, Олімпіада
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