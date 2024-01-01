Лучанка – у півфіналі Олімпійських ігор-2024
Сьогодні, 15:30
Спортсменка з Луцька Марія Повх пройшла у півфінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.
Про це пише ВСН.
У середу, 7 серпня, відбулася жіноча кваліфікація у веслувальному спринті на байдарках-одиночках у рамках Олімпійських Ігор.
Україну представляла лучанка Марія Повх. Дівчині не вдалось з першої спроби вийти до півфіналу Олімпіади.
Тож Марія змагалася в 1/4 фіналу. Лучанка показала час 54.67 та стала третьою у своєму заїзді. А, отже, пробилася до півфіналу Олімпійських ігор-2024.
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Про це пише ВСН.
У середу, 7 серпня, відбулася жіноча кваліфікація у веслувальному спринті на байдарках-одиночках у рамках Олімпійських Ігор.
Україну представляла лучанка Марія Повх. Дівчині не вдалось з першої спроби вийти до півфіналу Олімпіади.
Тож Марія змагалася в 1/4 фіналу. Лучанка показала час 54.67 та стала третьою у своєму заїзді. А, отже, пробилася до півфіналу Олімпійських ігор-2024.
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