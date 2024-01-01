На Одещині зловили майже півсотні ухилянтів, яких запакували в кузов вантажівки

На Одещині зловили майже півсотні ухилянтів, яких запакували в кузов вантажівки
На Одещині поліція затримала 48 військовозобов’язаних, які намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували «клієнтів» через створену групу в телеграм-каналі. Обіцяли охочим виїхати за межі країни організувавши для них «міграційне вікно».

З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце і день для майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків.

Водій фури перевозив чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за раніше визначеним маршрутом. За пасажирське місце на «рейс» до так званого Придністровʼя ділки брали по 150 000 гривень.


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Теги: ухилянт, кордон
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