На Одещині зловили майже півсотні ухилянтів, яких запакували в кузов вантажівки

На Одещині поліція затримала 48 військовозобов’язаних, якіу кузові вантажівки.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували «клієнтів» через створену групу в телеграм-каналі. Обіцяли охочим виїхати за межі країни організувавши для них «міграційне вікно».З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце і день для майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків.Водій фури перевозив чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за раніше визначеним маршрутом. За пасажирське місце на «рейс» до так званого Придністровʼя ділки брали по 150 000 гривень.