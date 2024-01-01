На війні загинув волинянин Олексій Додік

На війні загинув волинянин Олексій Додік
До села Сільце на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Олексія Додіка.

Про це у фейсбуці повідомила Мирослава Лавренюк.

Сумна звістка прийшла в громаду села Сільце.

«Захищаючи свою країну від ворога, загинув наш односельчанин Додік Олексій. Щирі співчуття рідним та близьким Героя, вічна пам'ять Олексію. Ми завжди будемо пам'ятати тебе таким, як ти був: добрим, щирим, спокійним, готовим завжди прийти на допомогу. Ти завжди залишишся в наших серцях. Доземний уклін та вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

На війні загинув волинянин Олексій Додік

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Теги: загиблі, війна
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