На війні загинув волинянин Олексій Додік

До села Сільце на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянинаПро це у фейсбуці повідомилаСумна звістка прийшла в громаду села Сільце.«Захищаючи свою країну від ворога, загинув наш односельчанин Додік Олексій. Щирі співчуття рідним та близьким Героя, вічна пам'ять Олексію. Ми завжди будемо пам'ятати тебе таким, як ти був: добрим, щирим, спокійним, готовим завжди прийти на допомогу. Ти завжди залишишся в наших серцях. Доземний уклін та вічна слава Герою!» - йдеться у повідомленні.