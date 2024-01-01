ЗСУ за добу знищили ще 1 180 загарбників





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:



особового складу – близько 584 090 (+1 180) осіб,



- танків – 8 417 (+6) од,



- бойових броньованих машин – 16 286 (+31) од,



- артилерійських систем – 16 345 (+69) од,



- РСЗВ – 1 138 (+0) од,



- засобів ППО – 910 (+0) од,



- літаків – 365 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24) од,



- крилатих ракет – 2 414 (+0) од,



- кораблів/катерів – 28 (+0) од,



- підводних човнів – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,



- спеціальної техніки – 2 737 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 1 180 окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу – близько 584 090 (+1 180) осіб,- танків – 8 417 (+6) од,- бойових броньованих машин – 16 286 (+31) од,- артилерійських систем – 16 345 (+69) од,- РСЗВ – 1 138 (+0) од,- засобів ППО – 910 (+0) од,- літаків – 365 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24) од,- крилатих ракет – 2 414 (+0) од,- кораблів/катерів – 28 (+0) од,- підводних човнів – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,- спеціальної техніки – 2 737 (+3) од.

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