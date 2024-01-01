ЗСУ за добу знищили ще 1 180 загарбників
Сьогодні, 10:56
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1 180 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:
особового складу – близько 584 090 (+1 180) осіб,
- танків – 8 417 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 16 286 (+31) од,
- артилерійських систем – 16 345 (+69) од,
- РСЗВ – 1 138 (+0) од,
- засобів ППО – 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24) од,
- крилатих ракет – 2 414 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,
- спеціальної техніки – 2 737 (+3) од.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:
особового складу – близько 584 090 (+1 180) осіб,
- танків – 8 417 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 16 286 (+31) од,
- артилерійських систем – 16 345 (+69) од,
- РСЗВ – 1 138 (+0) од,
- засобів ППО – 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24) од,
- крилатих ракет – 2 414 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,
- спеціальної техніки – 2 737 (+3) од.
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