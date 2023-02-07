У селі біля Луцька – аварія. ФОТО

У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 5 серпня, у селі Гірка Полонка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія трапилася близько 9 години. На виїзді біля мийки Lux wash зіткнулися дві автівки.

Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

На місці події працює патрульна поліція. Більше інформації - згодом.
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, аварія, автомобілі, Гірка Полонка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
е-Карта послуг для ветеранів: як працює платформа і скільки послуг надають на Волині
Сьогодні, 10:25
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
Сьогодні, 09:50
Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад
Сьогодні, 09:20
На Покровському та Торецькому напрямках тривають важкі бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО
07 лютий, 2023, 10:02
У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
24 липень, 2020, 16:45
Водій авто, яке під Луцьком розтрощило паркан і перекинулося, був п'яним, – поліція Водій авто, яке під Луцьком розтрощило паркан і перекинулося, був п'яним, – поліція
16 червень, 2019, 11:41
Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
02 травень, 2019, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
е-Карта послуг для ветеранів: як працює платформа і скільки послуг надають на Волині
Сьогодні, 10:25
 0
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
Сьогодні, 09:50
 0
Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад
Сьогодні, 09:20
 0
На Покровському та Торецькому напрямках тривають важкі бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8