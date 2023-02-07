У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 5 серпня, у селі Гірка Полонка сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 9 години. На виїзді біля мийки Lux wash зіткнулися дві автівки.
Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
На місці події працює патрульна поліція. Більше інформації - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 9 години. На виїзді біля мийки Lux wash зіткнулися дві автівки.
Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
На місці події працює патрульна поліція. Більше інформації - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
е-Карта послуг для ветеранів: як працює платформа і скільки послуг надають на Волині
Сьогодні, 10:25
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
Сьогодні, 09:50
Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад
Сьогодні, 09:20