Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад





Про це пише



Такий висновок зробили на основі аналізу відео, оприлюднених у телеграм-каналі Президента України.



Видання зазначає, що винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF) були оснащені системою датської розробки та виробництва компанії Terma.



Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили у 2018 році пілони Terma PIDS+ для своїх F-16. Всі ці держави мали передати Києву ці літаки, тому не відомо від котрої з цих країн нині демонстрували літак.



Система дає змогу літаку завчасно виявляти ракети і протидіяти їм. MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлені на кожному з двох пілонів, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.



При цьому комп’ютер встановлений в правому пілоні. Система передає інформацію про загрозу в Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота.



ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+. А сам відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі і не змогли уразити ракету, яка встановлена на кінцівці крила винищувача.



4 серпня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримала перші американські винищувачі F-16 і показав літаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Винищувачі F-16, які отримала Україна, оснащені пілонами Terma PIDS+ зі системою раннього попередження про ракетний напад.Про це пише LB.ua Такий висновок зробили на основі аналізу відео, оприлюднених у телеграм-каналі Президента України.Видання зазначає, що винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF) були оснащені системою датської розробки та виробництва компанії Terma.Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили у 2018 році пілони Terma PIDS+ для своїх F-16. Всі ці держави мали передати Києву ці літаки, тому не відомо від котрої з цих країн нині демонстрували літак.Система дає змогу літаку завчасно виявляти ракети і протидіяти їм. MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлені на кожному з двох пілонів, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.При цьому комп’ютер встановлений в правому пілоні. Система передає інформацію про загрозу в Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота.ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+. А сам відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі і не змогли уразити ракету, яка встановлена на кінцівці крила винищувача.4 серпняофіційно підтвердив, що Україна отримала перші американські винищувачі F-16 і показав літаки.

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