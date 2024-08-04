Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад

Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад
Винищувачі F-16, які отримала Україна, оснащені пілонами Terma PIDS+ зі системою раннього попередження про ракетний напад.

Про це пише LB.ua.

Такий висновок зробили на основі аналізу відео, оприлюднених у телеграм-каналі Президента України.

Видання зазначає, що винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF) були оснащені системою датської розробки та виробництва компанії Terma.

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили у 2018 році пілони Terma PIDS+ для своїх F-16. Всі ці держави мали передати Києву ці літаки, тому не відомо від котрої з цих країн нині демонстрували літак.

Система дає змогу літаку завчасно виявляти ракети і протидіяти їм. MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлені на кожному з двох пілонів, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.

При цьому комп’ютер встановлений в правому пілоні. Система передає інформацію про загрозу в Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота.

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+. А сам відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі і не змогли уразити ракету, яка встановлена на кінцівці крила винищувача.

4 серпня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримала перші американські винищувачі F-16 і показав літаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
Сьогодні, 09:50
Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад
Сьогодні, 09:20
На Покровському та Торецькому напрямках тривають важкі бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
У селі на Волині живе лише дві сім'ї
Сьогодні, 08:17
Схожі новини
Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
Сьогодні, 09:50
На Покровському та Торецькому напрямках тривають важкі бої, - Генштаб На Покровському та Торецькому напрямках тривають важкі бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Волинянин після повернення з війни навчив собаку допомагати військовим із реабілітацією Волинянин після повернення з війни навчив собаку допомагати військовим із реабілітацією
04 серпень, 08:04
На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги
04 серпень, 04:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
е-Карта послуг для ветеранів: як працює платформа і скільки послуг надають на Волині
Сьогодні, 10:25
 0
У селі біля Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
Сьогодні, 09:50
 0
Винищувачі F-16 для України оснастили системою раннього попередження про ракетний напад
Сьогодні, 09:20
 0
На Покровському та Торецькому напрямках тривають важкі бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8