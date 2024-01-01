Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
Сьогодні, 09:50
У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона всі їх знищила.
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони", - йдеться в повідомленні.
В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.
"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони", - йдеться в повідомленні.
В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.
"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
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