Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони

Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 дрони
У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона всі їх знищила.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони", - йдеться в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

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Теги: Україна, росія, війна
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