е-Карта послуг для ветеранів: як працює платформа і скільки послуг надають на Волині





Більшість послуг є безплатними для ветеранів війни та інших категорій або надаються зі знижкою.



Які послуги можуть отримати ветерани війни та як скористатися



На е-Карті зібрана інформація та адреси організацій, які надають психологічну підтримку, медичну допомогу, а також інші послуги з розвитку ветеранських об’єднань і підприємницьких ініціатив тощо, повідомили у Волинській облдержадміністрації.



Ці послуги можна отримати як онлайн, так і офлайн, зокрема за місцем проживання, за місцем реєстрації, мобільна послуга (мобільний ЦНАП) у 54 територіальних громадах. У Луцьку та селах громади можна отримати 42 послуги.



Знайти потрібну інформацію можна за ключовим словом або вказавши потрібний населений пункт у розділі "Послуги" або на сторінці № 2.



Серед послуг, які можна отримати:



- одноразова матеріальна допомога;



- одноразова матеріальна допомога при пораненні;



- матеріальна допомога сім'ям загиблих воїнів;



- безплатне харчування в закладах освіти;



- забезпечення дровами;



- встановлення меморіальних дошок;



- організація дозвілля;



- психологічна підтримка;



- лікування та оздоровлення військовослужбовців;



- грошова підтримка на поховання військових;



- допомога людям, які потребують догляду;



- відшкодування витрат на зубопротезування;



- прокат засобів реалізації (милиці, ходунки, інвалідні візки);



- відпочинок членів родин загиблих тощо.



Послуги надають для таких категорій:



- демобілізовані особи;



- учасник війни та члени сім'ї учасника війни;



- учасники бойових дій і члени сім'ї учасника бойових дій;



- люди з інвалідністю внаслідок війни;



- члени сім'ї людини, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною;



- члени сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України;



- люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;



- члени сім'ї постраждалих учасників Революції Гідності;



- члени сім'ї людини з інвалідністю внаслідок війни;



- члени сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни;



- постраждалі учасники Революції Гідності.



Інформація про типи послуг та їхню кількість на вебплатформі постійно оновлюється. Відповідальність за достовірність та повноту інформації несуть винятково організації, що надали таку інформацію.

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