Бійці волинської бригади ефектно знищили ворожий склад боєприпасів

завдавати чималих втрат російським загарбникам.



Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



«Почніть тиждень так само драйвово, як це робить ударна група «Харон» Князівської бригади! Ефектно палає склад з БК противника, бо від FPV дрона «Харона» не заховаєшся! Щирі вітання з Купʼянського напрямку і всім вдалого тижня!» - зазначили військові у дописі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжуютьросійським загарбникам.Про це у телеграмі повідомляє військова частина.«Почніть тиждень так само драйвово, як це робить ударна група «Харон» Князівської бригади! Ефектно палає склад з БК противника, бо від FPV дрона «Харона» не заховаєшся! Щирі вітання з Купʼянського напрямку і всім вдалого тижня!» - зазначили військові у дописі до відео.

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