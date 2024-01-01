Бійці волинської бригади ефектно знищили ворожий склад боєприпасів
Сьогодні, 11:40
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують завдавати чималих втрат російським загарбникам.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
«Почніть тиждень так само драйвово, як це робить ударна група «Харон» Князівської бригади! Ефектно палає склад з БК противника, бо від FPV дрона «Харона» не заховаєшся! Щирі вітання з Купʼянського напрямку і всім вдалого тижня!» - зазначили військові у дописі до відео.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
«Почніть тиждень так само драйвово, як це робить ударна група «Харон» Князівської бригади! Ефектно палає склад з БК противника, бо від FPV дрона «Харона» не заховаєшся! Щирі вітання з Купʼянського напрямку і всім вдалого тижня!» - зазначили військові у дописі до відео.
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