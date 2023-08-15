У Луцьку на заправці дві компанії чоловіків влаштували бійку та стрілянину. ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
У Луцьку через бійку зі стріляниною на заправці в поліції відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Конфлікт виник 4 серпня увечері на вулиці Ковельській у Луцьку.
Дві компанії чоловіків вчинили бійку між собою. Один з учасників вистрілив у повітря з травматичного пістолета та поїхав на своєму авто в невідомому напрямку. Менш ніж за годину поліцейські встановили його та доставили на місце події. Там же були і інші шестеро учасників бійки. Усі вони - волиняни у віці 21-38 років.
На місці працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ. Слідство триває.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Конфлікт виник 4 серпня увечері на вулиці Ковельській у Луцьку.
Дві компанії чоловіків вчинили бійку між собою. Один з учасників вистрілив у повітря з травматичного пістолета та поїхав на своєму авто в невідомому напрямку. Менш ніж за годину поліцейські встановили його та доставили на місце події. Там же були і інші шестеро учасників бійки. Усі вони - волиняни у віці 21-38 років.
На місці працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ. Слідство триває.
Фото - ілюстративне.
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