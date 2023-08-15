У Луцьку на заправці дві компанії чоловіків влаштували бійку та стрілянину. ВІДЕО

У Луцьку на заправці дві компанії чоловіків влаштували бійку та стрілянину. ВІДЕО
У Луцьку через бійку зі стріляниною на заправці в поліції відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Конфлікт виник 4 серпня увечері на вулиці Ковельській у Луцьку.

Дві компанії чоловіків вчинили бійку між собою. Один з учасників вистрілив у повітря з травматичного пістолета та поїхав на своєму авто в невідомому напрямку. Менш ніж за годину поліцейські встановили його та доставили на місце події. Там же були і інші шестеро учасників бійки. Усі вони - волиняни у віці 21-38 років.

На місці працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ. Слідство триває.

Фото - ілюстративне.


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Теги: Луцьк, стрілянина, заправка
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