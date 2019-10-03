Мітинг під стінами ТЦК та СП у Ковелі: поліція відкрила кримінальні провадження

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо протестів під стінами Ковельського територіального центру комплектування і соцпідтримки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.До поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ.На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події.За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 295 та ч. 1 ст. 293 Кримінального Кодексу України.Слідчі дії тривають.Нагадаємо, що 3 серпня у Ковелі відбувся мітинг під стінами місцевого військкомату, де затримали трьох чоловіків для перевірки військово-облікових даних. Мітингувальники вимагали відпустити чоловіків. На місці працювали декілька нарядів поліції та слідчі.