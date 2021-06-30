У Луцьку з вікна восьмого поверху випав 24-річний хлопець

У Луцьку з вікна восьмого поверху випав 24-річний хлопець
Трагічна подія трапилася сьогодні, 5 серпня, близько 7 ранку на вулиці Кравчука у Луцьку.

Як повідомили очевидці, з вікна багатоповерхівки випав молодий чоловік. Від отриманих травм від загинув.

Як зазначили Волинським Новинам в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, о 8.35 надійшов виклик про падіння чоловіка з 8 поверху на вулиці Кравчука. Медики, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть чоловіка, у нього були травми несумісні з життям. Також на лівому зап'ясті була глибока різана рана.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області своєю чергою повідомили, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію.

Встановлено, що 24-річний чоловік вчинив самогубство. На місці події нині працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини.

Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.

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Теги: Луцьк, вікно, хлопець
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