У Луцьку з вікна восьмого поверху випав 24-річний хлопець





Як повідомили очевидці, з вікна багатоповерхівки випав молодий чоловік. Від отриманих травм від загинув.



Як зазначили



У пресслужбі ГУНП у Волинській області своєю чергою повідомили, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію.



Встановлено, що 24-річний чоловік вчинив самогубство. На місці події нині працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини.



Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна подія трапилася сьогодні, 5 серпня, близько 7 ранку на вулиці Кравчука у Луцьку.Як повідомили очевидці, з вікна багатоповерхівки випав молодий чоловік. Від отриманих травм від загинув.Як зазначили Волинським Новинам в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, о 8.35 надійшов виклик про падіння чоловіка з 8 поверху на вулиці Кравчука. Медики, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть чоловіка, у нього були травми несумісні з життям. Також на лівому зап'ясті була глибока різана рана.У пресслужбі ГУНП у Волинській області своєю чергою повідомили, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію.Встановлено, що 24-річний чоловік вчинив самогубство. На місці події нині працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини.Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію