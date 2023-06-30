Зґвалтував 17-річну дівчину: волинянин під час суду відштовхнув конвоїра та втік з-під варти
Сьогодні, 13:02
Волинянина, обвинуваченого у зґвалтуванні неповнолітньої, судитимуть ще і за втечу з-під варти.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про втечу 21-річного волинянина з-під варти (ч.1 ст. 393 КК України).
Після судового засідання у Любешівському районному суді, де розглядалася справа про вчинення ним у травні 2023 року зґвалтування 17-річної дівчини, молодик у кайданках відштовхнув конвоїра, перескочив через ворота та побіг.
Далеко втекти йому не вдалося – правоохоронці наздогнали його і повернули у місця несвободи.
Тепер під вартою він очікуватиме вироку суду ще і за втечу.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про втечу 21-річного волинянина з-під варти (ч.1 ст. 393 КК України).
Після судового засідання у Любешівському районному суді, де розглядалася справа про вчинення ним у травні 2023 року зґвалтування 17-річної дівчини, молодик у кайданках відштовхнув конвоїра, перескочив через ворота та побіг.
Далеко втекти йому не вдалося – правоохоронці наздогнали його і повернули у місця несвободи.
Тепер під вартою він очікуватиме вироку суду ще і за втечу.
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