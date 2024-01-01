Внаслідок ДТП водієві затиснуло ноги: на Волині зіткнулись автівки
Сьогодні, 13:00
На Волині рятувальники надали допомогу чоловіку, який потрапив в ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 5 серпня, об 00:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сагайдачного в місті Володимир трапилась дорожньо-транспортна пригода.
На місце події направлено черговий підрозділ міської 7-ї ДПРЧ.
В результаті зіткнення в одному з автомобілів водієві затиснуло ноги.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розтиснули деформовані елементи транспортного засобу та звільнили чоловіка, від госпіталізації він відмовився. Окрім того, фахівці ДСНС вжили заходів для запобігання пожежі автівок.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 5 серпня, об 00:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сагайдачного в місті Володимир трапилась дорожньо-транспортна пригода.
На місце події направлено черговий підрозділ міської 7-ї ДПРЧ.
В результаті зіткнення в одному з автомобілів водієві затиснуло ноги.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розтиснули деформовані елементи транспортного засобу та звільнили чоловіка, від госпіталізації він відмовився. Окрім того, фахівці ДСНС вжили заходів для запобігання пожежі автівок.
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