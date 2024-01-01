Внаслідок ДТП водієві затиснуло ноги: на Волині зіткнулись автівки

На Волині рятувальники надали допомогу чоловіку, який потрапив в ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 5 серпня, об 00:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сагайдачного в місті Володимир трапилась дорожньо-транспортна пригода.На місце події направлено черговий підрозділ міської 7-ї ДПРЧ.В результаті зіткнення в одному з автомобілів водієві затиснуло ноги.Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розтиснули деформовані елементи транспортного засобу та звільнили чоловіка, від госпіталізації він відмовився. Окрім того, фахівці ДСНС вжили заходів для запобігання пожежі автівок.