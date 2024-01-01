Накрили мережу російських шпигунів на Донеччині

Правоохоронці викрили міжрегіональну агентурну мережу фсб рф, якапо бронетехніці, ППО та енергетичній інфраструктурі.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито 9 учасників агентурної мережі, які збирали розвіддані для ворога в різних областях країни.Вісьмом з них вже повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).За даними слідства, у березні 2024 року представник фсб рф створив спеціальний чат-бот у месенджері Telegram для проведення підривної діяльності проти України.Упродовж декількох місяців до нього добровільно долучились 9 осіб з Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.Завербовані громадяни, підтримуючи дії держави-агресора, погодились надавати співробітнику російської спецслужби інформацію воєнного характеру.