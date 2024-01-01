Накрили мережу російських шпигунів на Донеччині

Накрили мережу російських шпигунів на Донеччині
Правоохоронці викрили міжрегіональну агентурну мережу фсб рф, яка наводила ворожі удари по бронетехніці, ППО та енергетичній інфраструктурі.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито 9 учасників агентурної мережі, які збирали розвіддані для ворога в різних областях країни.

Вісьмом з них вже повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2024 року представник фсб рф створив спеціальний чат-бот у месенджері Telegram для проведення підривної діяльності проти України.

Упродовж декількох місяців до нього добровільно долучились 9 осіб з Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Завербовані громадяни, підтримуючи дії держави-агресора, погодились надавати співробітнику російської спецслужби інформацію воєнного характеру.


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Теги: зрадники, СБУ
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