42-річний лучанин палицею до смерті побив чоловіка, пограбував та втік
Сьогодні, 12:07
Луцькі поліцейські затримали зловмисника за розбій та нанесення побоїв, від яких потерпілий помер.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
2 серпня на вулиці Теремнівській у Луцьку 42-річний лучанин наніс тілесні ушкодження 41-річному місцевому мешканцю та вчинив щодо нього розбій.
Він з особливою жорстокістю бив палицею потерпілого, потім відібрав його особисті речі та втік.
Чоловік за кілька годин помер у лікарні.
Поліцейські особу зловмисника встановили. Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.
4 серпня, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили фігуранту про підозри за двома статтями: ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України.
Йому буде обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
2 серпня на вулиці Теремнівській у Луцьку 42-річний лучанин наніс тілесні ушкодження 41-річному місцевому мешканцю та вчинив щодо нього розбій.
Він з особливою жорстокістю бив палицею потерпілого, потім відібрав його особисті речі та втік.
Чоловік за кілька годин помер у лікарні.
Поліцейські особу зловмисника встановили. Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.
4 серпня, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили фігуранту про підозри за двома статтями: ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України.
Йому буде обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
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