42-річний лучанин палицею до смерті побив чоловіка, пограбував та втік

Луцькі поліцейські затримали зловмисника за розбій та нанесення побоїв, від яких потерпілий помер.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.2 серпня на вулиці Теремнівській у Луцьку 42-річний лучанин наніс тілесні ушкодження 41-річному місцевому мешканцю та вчинив щодо нього розбій.Він з особливою жорстокістю бив палицею потерпілого, потім відібрав його особисті речі та втік.Чоловік за кілька годин помер у лікарні.Поліцейські особу зловмисника встановили. Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.4 серпня, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили фігуранту про підозри за двома статтями: ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України.Йому буде обрано запобіжний захід – тримання під вартою.