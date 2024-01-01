Синоптики попередили волинян про грози: жовтий рівень небезпечності
Сьогодні, 13:16
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє центр у телеграмі.
За даними синоптиків, Вночі 6 серпня, в Луцьку та по області, очікуються грози.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології
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Про це повідомляє центр у телеграмі.
За даними синоптиків, Вночі 6 серпня, в Луцьку та по області, очікуються грози.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології
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