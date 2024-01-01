Синоптики попередили волинян про грози: жовтий рівень небезпечності





Про це повідомляє центр у телеграмі.



За даними синоптиків, Вночі 6 серпня, в Луцьку та по області, очікуються грози.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це повідомляє центр у телеграмі.За даними синоптиків, Вночі 6 серпня, в Луцьку та по області,«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології

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