Синоптики попередили волинян про грози: жовтий рівень небезпечності

Синоптики попередили волинян про грози: жовтий рівень небезпечності
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє центр у телеграмі.

За даними синоптиків, Вночі 6 серпня, в Луцьку та по області, очікуються грози.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології

Синоптики попередили волинян про грози: жовтий рівень небезпечності

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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