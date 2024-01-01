На Київщині на боєприпасі підірвався трактор

На Київщині на боєприпасі підірвався трактор
Поліція Київщини розслідує обставини підриву трактора на боєприпасі.

Про це повідомили у поліції області.

Днями, близько 16:30 години до поліції надійшло повідомлення проте, що стався підрив сільськогосподарської техніки на невідомому вибуховому пристрої на території Баришівської громади.

На місці правоохоронці встановили, що водій трактора під час виконання робіт з косіння трави, здійснив наїзд на ручну уламкову гранату, яка вибухнула. Також з місця події вибухотехніки вилучили частину корпусу ручної уламкової оборонної гранати РГО. На щастя, чоловік не постраждав, а трактор зазнав механічних ушкоджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 196 Кримінального кодексу України.
На Київщині на боєприпасі підірвався трактор

Поліція вкотре закликає громадян та аграріїв: будьте уважними під час виконання польових робіт, уникайте лісових доріг та стежок. У разі виявлення підозрілих предметів телефонуйте «102».

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Теги: Київщина, трактор, боєприпас
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