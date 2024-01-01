Банда з волинян і криворіжців промишляла масштабною контрабандою
Сьогодні, 14:03
На Волині правоохоронці повідомили про підозру членам організованої групи, які переміщували контрабандою цигарки у країни Євросоюзу.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури п’ятьом громадянам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи закінченого замаху на контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі, а також незаконного зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).
За даними слідства, троє волинян та двоє жителів Кривого Рогу налагодили незаконний канал увезення тютюнових виробів у країни Євросоюзу.
З січня по квітень 2024 року вони придбавали цигарки, звозили їх у гаражне приміщення у Нововолинську, де ховали в спеціально пристосовані тайники у кузовах вантажних автомобілів, а згодом – переміщували через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску «Краківець» 17 квітня 2024 року правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів вартістю понад 1,1 млн грн та сам транспортний засіб.
Згодом виявлено та вилучено ще один автомобіль, в якому знаходилося понад 10,5 тис. пачок тютюнових виробів вартістю понад 650 тисяч гривень.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
На вилучені товарно-матеріальні цінності, а також на три транспортні засоби фігурантів провадження і належну одному з них земельну ділянку, накладено арешт.
Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури п’ятьом громадянам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи закінченого замаху на контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі, а також незаконного зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).
За даними слідства, троє волинян та двоє жителів Кривого Рогу налагодили незаконний канал увезення тютюнових виробів у країни Євросоюзу.
З січня по квітень 2024 року вони придбавали цигарки, звозили їх у гаражне приміщення у Нововолинську, де ховали в спеціально пристосовані тайники у кузовах вантажних автомобілів, а згодом – переміщували через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску «Краківець» 17 квітня 2024 року правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів вартістю понад 1,1 млн грн та сам транспортний засіб.
Згодом виявлено та вилучено ще один автомобіль, в якому знаходилося понад 10,5 тис. пачок тютюнових виробів вартістю понад 650 тисяч гривень.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
На вилучені товарно-матеріальні цінності, а також на три транспортні засоби фігурантів провадження і належну одному з них земельну ділянку, накладено арешт.
Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
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