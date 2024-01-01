На Волині затримали трьох чоловіків за контрабанду сигарет до Польщі

Прикордонники Волинського загону сьогодні вночі завадили спробі незаконногочерез українсько-польський кордон.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.Інформацію про заплановану оборудку військовослужбовці відділу «Рівне» отримали від оперативних співробітників. В ході перевірки прикордонники виявили поблизу кордону невідомого з двома пакунками.Продовживши пошук, невдовзі наряд затримав ще двох правопорушників, котрі також мали з собою контрабандні ноші. Вони несли два ящики з сигаретами. Крім того, зловмисники мали гумовий човен за допомогою якого планували переправити підакцизний товар на польський берег Західного Бугу.Усіх трьох доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів. Як з’ясувалося, правопорушниками виявилися мешканці Любомльщини, серед яких був і неповнолітній. За вчинене чоловікам доведеться відповідати в суді, малолітнього ж «ділка» прикордонники передали батькам.Тютюнові вироби різних марок, загальною кількістю 2 тис. пачок, охоронці кордону передадуть співробітникам БЕБ.