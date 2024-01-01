Українська crm: яке рішення вибрати, щоб підтримати економіку країни





Переваги використання українських CRM-систем

Українські CRM-системи мають ряд переваг, які роблять їх конкурентоспроможними на міжнародному ринку. Однією з основних переваг є їх адаптованість до специфіки місцевого бізнесу. Вони враховують національні особливості, законодавчі вимоги та мовну локалізацію, що робить їх більш зручними та зрозумілими. Якщо ви колись звертались у підтримку закордонних сервісів, то знаєте, які проблеми може викликати мовний барʼєр і як довго можна очікувати відповіді від спеціаліста. З українськими продуктами такі ситуації — рідкість. Крім того, використання українських CRM дозволяє зекономити кошти на підтримку та обслуговування, оскільки всі послуги надаються локально.



Серед ключових переваг варто зазначити:



Інтеграція з українськими сервісами – підтримка всіх основних застосунків, які використовуються українським бізнесом.

Адаптація до законодавчих вимог – відповідність національному законодавству.

Локальна підтримка – швидке та якісне обслуговування на рідній мові.

Економія коштів – вигідніші умови в порівнянні з іноземними аналогами.

Підтримка економіки й українських розробників – ваш внесок у розвиток національного бізнесу.

KeyCRM – оптимальне рішення від українських розробників

Однією з найперспективніших CRM-систем на українському ринку є KeyCRM. Ця система розроблена українськими фахівцями та ідеально підходить для потреб українських підприємств. KeyCRM пропонує широкий спектр функцій, які дозволяють ефективно керувати клієнтською базою, автоматизувати бізнес-процеси та підвищувати продуктивність роботи. Завдяки інтеграції з популярними українськими сервісами, такими як Приват24, Моно, Нова Пошта, Укрпошта та іншими, KeyCRM забезпечує зручність та гнучкість у використанні.



Основні функції KeyCRM:



зручне спілкування з покупцями в одному вікні;

управління клієнтською базою та воронками продажів;

автоматизація відправлень і приймання платежів;

інтеграції з іншими бізнес-інструментами;

підключення українських і закордонних маракетплейсів;

синхронізація залишків і складський облік;

глибока аналітика.

На відміну від закордонних аналогів, в яких всі місцеві інтеграції треба розробляти й налаштовувати індивідуально, в KeyCRM всі модулі вже підключені в базовій версії. Ви просто оплачуєте тариф і самі вирішуєте, які самі інтеграції активувати.



Вибір на користь українських CRM-систем, таких як KeyCRM, є стратегічно важливим рішенням для підтримки економіки країни. Ці системи забезпечують високу ефективність роботи бізнесу, відповідають національним вимогам та сприяють розвитку місцевого IT-сектору. Підтримка вітчизняних виробників програмного забезпечення є важливим кроком до зміцнення економіки та забезпечення стабільного майбутнього для України. KeyCRM, розроблена українськими фахівцями, пропонує повний спектр інструментів для ефективного управління бізнесом, інтеграцію з основними українськими сервісами та локальну підтримку, що робить її найкращим вибором для українських підприємств.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні українська економіка як ніколи потребує підтримки. Тож вибір на користь національних продуктів та послуг стає важливим аспектом для кожного підприємця. Одним із таких стратегічних рішень є впровадження CRM-систем у бізнес-процеси. Українська CRM допоможе автоматизувати управління контактами з клієнтами, комунікацію, воронки продажів, відправлення та оплати, що значно підвищить ефективність роботи компанії.Українські CRM-системи мають ряд переваг, які роблять їх конкурентоспроможними на міжнародному ринку. Однією з основних переваг є їх адаптованість до специфіки місцевого бізнесу. Вони враховують національні особливості, законодавчі вимоги та мовну локалізацію, що робить їх більш зручними та зрозумілими. Якщо ви колись звертались у підтримку закордонних сервісів, то знаєте, які проблеми може викликати мовний барʼєр і як довго можна очікувати відповіді від спеціаліста. З українськими продуктами такі ситуації — рідкість. Крім того, використання українських CRM дозволяє зекономити кошти на підтримку та обслуговування, оскільки всі послуги надаються локально.Серед ключових переваг варто зазначити:Однією з найперспективніших CRM-систем на українському ринку є KeyCRM. Ця система розроблена українськими фахівцями та ідеально підходить для потреб українських підприємств. KeyCRM пропонує широкий спектр функцій, які дозволяють ефективно керувати клієнтською базою, автоматизувати бізнес-процеси та підвищувати продуктивність роботи. Завдяки інтеграції з популярними українськими сервісами, такими як Приват24, Моно, Нова Пошта, Укрпошта та іншими, KeyCRM забезпечує зручність та гнучкість у використанні.Основні функції KeyCRM:На відміну від закордонних аналогів, в яких всі місцеві інтеграції треба розробляти й налаштовувати індивідуально, в KeyCRM всі модулі вже підключені в базовій версії. Ви просто оплачуєте тариф і самі вирішуєте, які самі інтеграції активувати.Вибір на користь українських CRM-систем, таких як KeyCRM, є стратегічно важливим рішенням для підтримки економіки країни. Ці системи забезпечують високу ефективність роботи бізнесу, відповідають національним вимогам та сприяють розвитку місцевого IT-сектору. Підтримка вітчизняних виробників програмного забезпечення є важливим кроком до зміцнення економіки та забезпечення стабільного майбутнього для України. KeyCRM, розроблена українськими фахівцями, пропонує повний спектр інструментів для ефективного управління бізнесом, інтеграцію з основними українськими сервісами та локальну підтримку, що робить її найкращим вибором для українських підприємств.

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