У торговельному центрі в Луцьку виникла пожежа

сталася пожежа.



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Як розповів охоронець торгового центру Юрій, працівники фірм і магазинів вийшли на вулицю, на місце події викликали рятувальників.



Після того, як пожежу загасили, власники магазинів, які розташовувались на першому поверсі закладу, почали виносити одяг та інші речі на вулицю.



"Ніхто абсолютно не травмувався. То проводка загорілася і все. Пожежники приїжджали, але вони нічого не гасили. Прийшли подивилися, проводка перестала горіти, вони забралися і пішли", — сказав охоронець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На другому поверсі у торговельному центрі «Буратіно» на вулиці Винниченка в Луцьку сьогодні, 10 липня,Про це пише Суспільне Як розповів охоронець торгового центру, працівники фірм і магазинів вийшли на вулицю, на місце події викликали рятувальників.Після того, як пожежу загасили, власники магазинів, які розташовувались на першому поверсі закладу, почали виносити одяг та інші речі на вулицю."Ніхто абсолютно не травмувався. То проводка загорілася і все. Пожежники приїжджали, але вони нічого не гасили. Прийшли подивилися, проводка перестала горіти, вони забралися і пішли", — сказав охоронець.

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