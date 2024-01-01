У торговельному центрі в Луцьку виникла пожежа
Сьогодні, 15:46
На другому поверсі у торговельному центрі «Буратіно» на вулиці Винниченка в Луцьку сьогодні, 10 липня, сталася пожежа.
Про це пише Суспільне.
Як розповів охоронець торгового центру Юрій, працівники фірм і магазинів вийшли на вулицю, на місце події викликали рятувальників.
Після того, як пожежу загасили, власники магазинів, які розташовувались на першому поверсі закладу, почали виносити одяг та інші речі на вулицю.
"Ніхто абсолютно не травмувався. То проводка загорілася і все. Пожежники приїжджали, але вони нічого не гасили. Прийшли подивилися, проводка перестала горіти, вони забралися і пішли", — сказав охоронець.
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Про це пише Суспільне.
Як розповів охоронець торгового центру Юрій, працівники фірм і магазинів вийшли на вулицю, на місце події викликали рятувальників.
Після того, як пожежу загасили, власники магазинів, які розташовувались на першому поверсі закладу, почали виносити одяг та інші речі на вулицю.
"Ніхто абсолютно не травмувався. То проводка загорілася і все. Пожежники приїжджали, але вони нічого не гасили. Прийшли подивилися, проводка перестала горіти, вони забралися і пішли", — сказав охоронець.
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Сьогодні, 15:46