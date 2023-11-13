Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ

Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ
Старший сержант Ігор Бохонський зі Старої Вижівки отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Нагородили воїна відповідно до наказу від 24 червня 2024 року, передає Район.Стара Вижівка.

Зазначимо, нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Окрім того, у червні 2024 року старовижівчанина відзначили подякою за сумлінне виконання конституційного обов’язку, професіоналізм, ініціативу, самовідданість та братерство, проявлені при виконанні бойових завдань під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України від російських загарбників.

До повномасштабного вторгнення Ігор Бохонський був підполковником поліції. У 2014-2015 роках брав участь в АТО. Має відзнаку президента України «За участь в антитерористичній операції», нагрудний знак «За Україну, за її волю», нагороду від командувача об’єднаних сил, відзнаку міністра оборони «Ветеран служби».
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ

З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Бохонський став на захист держави. Воює на Запорізькому напрямку.

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Теги: воїн, Волинь, нагорода
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