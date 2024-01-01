«Ігнор» попередження від ТЦК обійшовся волинянину у 5 тисяч

стати на військовий облік.



Про це пише інформаційне агентство



За інформацією суду, 3 березня 2024 року Руслан Т. отримав письмове попередження про те, що наступного дня він має прибути у територіальний центр комплектування та соцпідтримки, щоб стати на військовий облік. Волинянина також повідомили про кримінальну відповідальність за ухилення.



Проте чоловік у ТЦК не з’явився і про причини своєї неявки не повідомив.



Обвинувачений подав до суду заяву, в якій вказав, що згідний з розглядом обвинувального акту у спрощеному провадженні без його участі. Також він беззаперечно визнав свою вину.



Відтак суд призначив Руслану Т. 5100 гривень штрафу.



Через розгляд справи у спрощеному провадженні оскаржити вирок в апеляційному порядку волинянин не зможе.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На понад 5 тисяч гривень на Волині суд оштрафував військовозобов’язаного жителя Нововолинська, який не прийшов у ТЦК, щобПро це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на вирок Нововолинського міського суду.За інформацією суду, 3 березня 2024 рокуотримав письмове попередження про те, що наступного дня він має прибути у територіальний центр комплектування та соцпідтримки, щоб стати на військовий облік. Волинянина також повідомили про кримінальну відповідальність за ухилення.Проте чоловік у ТЦК не з’явився і про причини своєї неявки не повідомив.Обвинувачений подав до суду заяву, в якій вказав, що згідний з розглядом обвинувального акту у спрощеному провадженні без його участі. Також він беззаперечно визнав свою вину.Відтак суд призначив Руслану Т. 5100 гривень штрафу.Через розгляд справи у спрощеному провадженні оскаржити вирок в апеляційному порядку волинянин не зможе.

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