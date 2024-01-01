«Ігнор» попередження від ТЦК обійшовся волинянину у 5 тисяч

«Ігнор» попередження від ТЦК обійшовся волинянину у 5 тисяч
На понад 5 тисяч гривень на Волині суд оштрафував військовозобов’язаного жителя Нововолинська, який не прийшов у ТЦК, щоб стати на військовий облік.

Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на вирок Нововолинського міського суду.

За інформацією суду, 3 березня 2024 року Руслан Т. отримав письмове попередження про те, що наступного дня він має прибути у територіальний центр комплектування та соцпідтримки, щоб стати на військовий облік. Волинянина також повідомили про кримінальну відповідальність за ухилення.

Проте чоловік у ТЦК не з’явився і про причини своєї неявки не повідомив.

Обвинувачений подав до суду заяву, в якій вказав, що згідний з розглядом обвинувального акту у спрощеному провадженні без його участі. Також він беззаперечно визнав свою вину.

Відтак суд призначив Руслану Т. 5100 гривень штрафу.

Через розгляд справи у спрощеному провадженні оскаржити вирок в апеляційному порядку волинянин не зможе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:52
«Ігнор» попередження від ТЦК обійшовся волинянину у 5 тисяч
Сьогодні, 16:33
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 16:15
Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб мати змогу протистояти росії в небі, – Зеленський
Сьогодні, 15:52
У торговельному центрі в Луцьку виникла пожежа
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
Справу про розтрату зерна в Луцьку розгляне Верховний Суд Справу про розтрату зерна в Луцьку розгляне Верховний Суд
01 липень, 17:51
Прецедент: в Україні суддя втратив посаду за спілкування з адвокатом Прецедент: в Україні суддя втратив посаду за спілкування з адвокатом
28 червень, 19:00
Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді Затриманий охоронець Тищенка влаштував цирк у суді
26 червень, 15:20
За спробу підкупити ексдиректора ДБР суд дав 6 років тюрми За спробу підкупити ексдиректора ДБР суд дав 6 років тюрми
26 червень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:52
 0
«Ігнор» попередження від ТЦК обійшовся волинянину у 5 тисяч
Сьогодні, 16:33
 0
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 16:15
 0
Туристична віза до Великобританії: що потрібно знати мандрівникам
Сьогодні, 15:58
 0
Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб мати змогу протистояти росії в небі, – Зеленський
Сьогодні, 15:52
 0
Медіа
відео
1/8