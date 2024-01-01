Єнотів, яких врятували волонтери, прихистив Луцький зоопарк





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Зазначається, що у тварин була непроста доля: двох дівчат їм передали з Хмельницького зоопарку, диких, в занедбаному стані, а в однієї з самочок були видалені ікла. Третій єнот прибув від військових з-під Бахмуту, адже дбати про тварин під час виконання бойових завдань - це піддавати їх ризику.



До того ж, єноти ще ті бешкетники - то безлад затіють, то автомат вкрадуть.



Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко розповіла, коли єнотів зможуть побачити у їх новій домівці відвідувачі.



За її словами, єноти вже перебувають у звіринці. Їх привезли 10 липня в обідню пору.



«Єноти перебуватимуть на карантині два тижні. Лише після того їх помістять у вольєр до їхніх родичів. Тоді єнотів і зможуть побачити відвідувачі», - зазначила Людмила Денисенко.



Як розповіла вона, тваринки прибули у гарному стані. Тепер на них чекає період адаптації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькому зоопарку передали трьох єнотів, які тимчасово перебували в столичному Центрі порятунку диких тварин.Про це пише ВСН Зазначається, що у тварин була непроста доля: двох дівчат їм передали з Хмельницького зоопарку, диких, в занедбаному стані, а в однієї з самочок були видалені ікла. Третій єнот прибув від, адже дбати про тварин під час виконання бойових завдань - це піддавати їх ризику.До того ж, єноти ще ті бешкетники - то безлад затіють, то автомат вкрадуть.Директорка Луцького зоопаркурозповіла, коли єнотів зможуть побачити у їх новій домівці відвідувачі.За її словами, єноти вже перебувають у звіринці. Їх привезли 10 липня в обідню пору.«Єноти перебуватимуть на карантині два тижні. Лише після того їх помістять у вольєр до їхніх родичів. Тоді єнотів і зможуть побачити відвідувачі», - зазначила Людмила Денисенко.Як розповіла вона, тваринки прибули у гарному стані. Тепер на них чекає період адаптації.

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