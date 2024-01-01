ЗМІ: на Волині – аварія з постраждалими

ЗМІ: на Волині – аварія з постраждалими
У місті Рожищі на Волині сьогодні, 10 липня, на вулиці Грушевського, трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише Район.Рожище.

На дорозі зітнулись учбовий автомобіль та мотоцикл. Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

ЗМІ: на Волині – аварія з постраждалими


За інформацією видання, постраждали також люди.

На місці події працюють медики та поліцейські.

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Теги: ДТП, Волинь
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