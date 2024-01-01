ЗМІ: на Волині – аварія з постраждалими
Сьогодні, 17:54
У місті Рожищі на Волині сьогодні, 10 липня, на вулиці Грушевського, трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише Район.Рожище.
На дорозі зітнулись учбовий автомобіль та мотоцикл. Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
За інформацією видання, постраждали також люди.
На місці події працюють медики та поліцейські.
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Про це пише Район.Рожище.
На дорозі зітнулись учбовий автомобіль та мотоцикл. Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
За інформацією видання, постраждали також люди.
На місці події працюють медики та поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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