У селі під Луцьком проведуть в останню путь Героя Юрія Ройка

Завтра, 11 липня, в селі Гірка Полонка Луцького району краяни будуть прощатися зПро це повідомили у Боратинській сільраді.О 10:00 жалобний кортеж вирушить з моргу до села Гірка Полонка.О 10:20 зустріч біля дому воїна за адресою: с. Гірка Полонка, вул. Торгова, 10.Довіз від дому до церкви буде здійснюватися шкільними автобусами.Об 11:15 розпочнеться заупокійна служба у церкві Арх. Михаїла с. Гірка Полонка.По завершенню служби відбудеться піша хода до кладовища.«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого. Схиляємо голови у невимовній скорботі та вдячності за безцінний внесок у боротьбу за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять та слава Захиснику!» - зазначили у сільраді.