У селі під Луцьком проведуть в останню путь Героя Юрія Ройка
Сьогодні, 17:31
Завтра, 11 липня, в селі Гірка Полонка Луцького району краяни будуть прощатися з загиблим Героєм Юрієм Ройком.
Про це повідомили у Боратинській сільраді.
О 10:00 жалобний кортеж вирушить з моргу до села Гірка Полонка.
О 10:20 зустріч біля дому воїна за адресою: с. Гірка Полонка, вул. Торгова, 10.
Довіз від дому до церкви буде здійснюватися шкільними автобусами.
Об 11:15 розпочнеться заупокійна служба у церкві Арх. Михаїла с. Гірка Полонка.
По завершенню служби відбудеться піша хода до кладовища.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого. Схиляємо голови у невимовній скорботі та вдячності за безцінний внесок у боротьбу за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять та слава Захиснику!» - зазначили у сільраді.
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Про це повідомили у Боратинській сільраді.
О 10:00 жалобний кортеж вирушить з моргу до села Гірка Полонка.
О 10:20 зустріч біля дому воїна за адресою: с. Гірка Полонка, вул. Торгова, 10.
Довіз від дому до церкви буде здійснюватися шкільними автобусами.
Об 11:15 розпочнеться заупокійна служба у церкві Арх. Михаїла с. Гірка Полонка.
По завершенню служби відбудеться піша хода до кладовища.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого. Схиляємо голови у невимовній скорботі та вдячності за безцінний внесок у боротьбу за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять та слава Захиснику!» - зазначили у сільраді.
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