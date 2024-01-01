На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Ройко
Сьогодні, 08:05
Захищаючи Україну, загинув житель с. Гірка Полонка Юрій Ройко.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
"Із сумом повідомляємо, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.
5 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку героїчно загинув житель села Гірка Полонка Ройко Юрій Олександрович. Кривава війна обірвала життя нашого земляка на 41-му році.
Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
"Із сумом повідомляємо, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.
5 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку героїчно загинув житель села Гірка Полонка Ройко Юрій Олександрович. Кривава війна обірвала життя нашого земляка на 41-му році.
Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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