На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Ройко

Юрій Ройко.



Про це



"Із сумом повідомляємо, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.



5 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку героїчно загинув житель села Гірка Полонка Ройко Юрій Олександрович. Кривава війна обірвала життя нашого земляка на 41-му році.



Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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