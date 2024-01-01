На Волині суд оштрафував і відібрав права у нетверезого водія, через якого травмувався пасажир

На Волині суд оштрафував і відібрав права у нетверезого водія, через якого травмувався пасажир
У Рожищенському районному суді оголосили вирок водію, який торік у липні в стані сп'яніння з'їхав у кювет.

Внаслідок аварії тоді потрапив до лікарні 36-річний пасажир авто, пише Суспільне.

Водія визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в нетверезому стані, йдеться у вироку. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Також суд позбавив його права керування авто на наступні 4 роки.

Що відомо про аварію

Аварія за участю обвинуваченого сталася 11 липня 2023 року на автодорозі між селами Залісці та Кроватка. За кермом Volksvagen Т4 перебував 57-річний житель селища Рокині. Він не впорався з керуванням та злетів у кювет.

36-річний пасажир автівки отримав переломи ребер та забої. Під час освідування "Драгер" показав у крові водія 2,02 проміле алкоголю.

Позиція потерпілого і прокуратури

У суді пасажир, який травмувався в аварії, розповів, що разом із водієм того дня випили 0,5 літра горілки та пляшку пива, після чого вони поїхали в напрямку селища Турійськ Ковельського району.

Зі слів пасажира, він сидів поруч із водієм і травмувався, бо не був пристебнутий паском безпеки. Потерпілий додав, що під час лікування водій допомагав йому фінансово, відшкодував моральну шкоду і попросив вибачення.

В судових дебатах потерпілий просив суд призначити мінімальне покарання обвинуваченому. Натомість прокурор просив позбавити волі водія на строк 2 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 4 роки.

З дня аварії Volksvagen Т4 яким кермував нетверезий обвинувачений, перебував на штрафмайданчику. За рішенням суду машину повернули власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині суд оштрафував і відібрав права у нетверезого водія, через якого травмувався пасажир
Сьогодні, 06:13
Купив довідку про інвалідність сина: чоловік намагався з підробкою проїхати через «Ягодин»
Сьогодні, 04:40
До Білорусі прибули військові Китаю: створити фундамент для спільної підготовки військ
Сьогодні, 02:09
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив створення трьох індустріальних парків на заході України
06 липень, 23:34
Схожі новини
Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку
26 травень, 12:27
У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей
21 квітень, 09:41
ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки
01 квітень, 10:23
Комунальники просять допомоги у містян: на Волині – серйозна аварія на каналізаційному колекторі Комунальники просять допомоги у містян: на Волині – серйозна аварія на каналізаційному колекторі
20 березень, 23:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині суд оштрафував і відібрав права у нетверезого водія, через якого травмувався пасажир
Сьогодні, 06:13
 0
Купив довідку про інвалідність сина: чоловік намагався з підробкою проїхати через «Ягодин»
Сьогодні, 04:40
 0
До Білорусі прибули військові Китаю: створити фундамент для спільної підготовки військ
Сьогодні, 02:09
 0
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кабмін погодив створення трьох індустріальних парків на заході України
06 липень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8