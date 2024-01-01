На Волині суд оштрафував і відібрав права у нетверезого водія, через якого травмувався пасажир





Внаслідок аварії тоді потрапив до лікарні 36-річний пасажир авто, пише



Водія визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в нетверезому стані, йдеться у вироку. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Також суд позбавив його права керування авто на наступні 4 роки.



Що відомо про аварію



Аварія за участю обвинуваченого сталася 11 липня 2023 року на автодорозі між селами Залісці та Кроватка. За кермом Volksvagen Т4 перебував 57-річний житель селища Рокині. Він не впорався з керуванням та злетів у кювет.



36-річний пасажир автівки отримав переломи ребер та забої. Під час освідування "Драгер" показав у крові водія 2,02 проміле алкоголю.



Позиція потерпілого і прокуратури



У суді пасажир, який травмувався в аварії, розповів, що разом із водієм того дня випили 0,5 літра горілки та пляшку пива, після чого вони поїхали в напрямку селища Турійськ Ковельського району.



Зі слів пасажира, він сидів поруч із водієм і травмувався, бо не був пристебнутий паском безпеки. Потерпілий додав, що під час лікування водій допомагав йому фінансово, відшкодував моральну шкоду і попросив вибачення.



В судових дебатах потерпілий просив суд призначити мінімальне покарання обвинуваченому. Натомість прокурор просив позбавити волі водія на строк 2 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 4 роки.



З дня аварії Volksvagen Т4 яким кермував нетверезий обвинувачений, перебував на штрафмайданчику. За рішенням суду машину повернули власнику.

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