До Білорусі прибули військові Китаю: створити фундамент для спільної підготовки військ
Сьогодні, 02:09
Китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі, моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Міноборони Білорусі в суботу повідомило, що до країни прибули військовослужбовці армії Китаю.
"Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня.
Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє "Беларускі Гаюн", китайський літак вперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі, моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Міноборони Білорусі в суботу повідомило, що до країни прибули військовослужбовці армії Китаю.
"Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня.
Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє "Беларускі Гаюн", китайський літак вперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".
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