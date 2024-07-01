До Білорусі прибули військові Китаю: створити фундамент для спільної підготовки військ

До Білорусі прибули військові Китаю: створити фундамент для спільної підготовки військ
Китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі, моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Міноборони Білорусі в суботу повідомило, що до країни прибули військовослужбовці армії Китаю.

"Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня.

Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", китайський літак вперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, Китай
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