До Білорусі прибули військові Китаю: створити фундамент для спільної підготовки військ





Про це повідомляє



Міноборони Білорусі в суботу повідомило, що до країни прибули військовослужбовці армії Китаю.



"Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня.



Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляє "Беларускі Гаюн", китайський літак вперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі, моніторингову групу "Беларускі Гаюн".Міноборони Білорусі в суботу повідомило, що до країни прибули військовослужбовці армії Китаю."Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня.Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - йдеться в повідомленні.Як повідомляє "Беларускі Гаюн", китайський літак вперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію