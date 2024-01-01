Сили ППО уночі знищили всі 13 ворожих дронів





Про це повідомив комендувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



"У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. – рф", — ідеться у повідомленні.



В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 7 липня російська армія атакувала територію України двома ракетами типу "Іскандер" та 13-ма "Шахедами". Силам ППО вдалося "приземлити" всі ворожі дрони.Про це повідомив комендувач Повітряних сил ЗСУ"У ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. – рф", — ідеться у повідомленні.В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

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