На Волині водія з фальшивими правами видало порушення ПДР

На Волині водія з фальшивими правами видало порушення ПДР
У Ковелі на Волині патрульні поліцейські виявили у чоловіка документи з ознаками підробки.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Поліцейські, які несуть службу на дорожній станції патрульної поліції зупинили автомобіль марки Mitsubishi Pajero за порушення ПДР.

Під час перевірки документів поліцейські виявили, що водійське посвідчення 56-річного керманича має ознаки підробки. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
На Волині водія з фальшивими правами видало порушення ПДР

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Теги: патрульні, Луцьк
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