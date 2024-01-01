Ключові свідки у резонансній справі не прийшли в суд у Луцьку

продовжують розглядати справу землевпорядника Підгайцівської сільської ради Віталія Копюка, якого понад рік тому впіймали на гарячому під час отримання хабара.



Держслужбовцю інкримінують зловживання впливом. Під час чергового засідання мали допитали двох ключових свідків, але вони не з’явилися, пише



В середу, 10 липня, на судове засідання були викликані свідки – подружжя Фуксів: жінка з невідомих причин не з’явилася, а чоловік – прооперований і знаходиться на лікарняному.



Прокурор Тарас Гуцуляк повідомив суддю Оксану Данелюк, яка веде справу, що у Фукса «було стоматологічне втручання», тож попросив відкласти судове засідання на наступну дату, аби свідок міг взяти у ньому участь.



Адвокат підсудного Олексій Куденьчук не заперечував перенесення слухання, адже «Фукс є ключовим свідком цього кримінального провадження».



Відтак розгляд справи землевпорядника Підгайцівської сільської ради Віталія Копюка перенесли на 14 серпня.



Нагадаємо, 3 березня 2023 року після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронці затримали землевпорядника громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри – в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. Частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили під час обшуку вдома. Загалом у чиновника знайшли близько мільйона гривень, які він заховав у своєму будинку.



Віталію Копюку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.



За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки подавала Ольга Фукс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному судіземлевпорядника Підгайцівської сільської ради, якого понад рік тому впіймали на гарячому під час отримання хабара.Держслужбовцю інкримінують зловживання впливом. Під час чергового засідання мали допитали двох ключових свідків, але вони не з’явилися, пише ВСН В середу, 10 липня, на судове засідання були викликані свідки – подружжя: жінка з невідомих причин не з’явилася, а чоловік – прооперований і знаходиться на лікарняному.Прокурорповідомив суддю, яка веде справу, що у Фукса «було стоматологічне втручання», тож попросив відкласти судове засідання на наступну дату, аби свідок міг взяти у ньому участь.Адвокат підсудногоне заперечував перенесення слухання, адже «Фукс є ключовим свідком цього кримінального провадження».Відтак розгляд справи землевпорядника Підгайцівської сільської ради Віталія Копюка перенесли на 14 серпня.Нагадаємо, 3 березня 2023 року після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронці затримали землевпорядника громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри – в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. Частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили під час обшуку вдома. Загалом у чиновника знайшли близько мільйона гривень, які він заховав у своєму будинку.Віталію Копюку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки подавала

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