Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Температура води в річці Стир 24°, в озері Світязь 23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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