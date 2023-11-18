У селі під Луцьком зіткнулися дві автівки, бус злетів у кювет. ФОТО





Аварія трапилася 10 липня, ввечері, - повідомляють у соцмережах.



Як розповіли очевидці, зіткнулися легковий автомобіль та бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Бус від удару злетів у кювет.



На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боратин сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Одна з автівко злетіла в кювет.Аварія трапилася 10 липня, ввечері, - повідомляють у соцмережах.Як розповіли очевидці, зіткнулися легковий автомобіль та бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Бус від удару злетів у кювет.На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.Деталі згодом.

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