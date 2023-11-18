У селі під Луцьком зіткнулися дві автівки, бус злетів у кювет. ФОТО

У селі під Луцьком зіткнулися дві автівки, бус злетів у кювет. ФОТО
У селі Боратин сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Одна з автівко злетіла в кювет.

Аварія трапилася 10 липня, ввечері, - повідомляють у соцмережах.

Як розповіли очевидці, зіткнулися легковий автомобіль та бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Бус від удару злетів у кювет.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Деталі згодом.


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Теги: Волинь, Луцьк, Боратин, аварія
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