У селі під Луцьком зіткнулися дві автівки, бус злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У селі Боратин сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Одна з автівко злетіла в кювет.
Аварія трапилася 10 липня, ввечері, - повідомляють у соцмережах.
Як розповіли очевидці, зіткнулися легковий автомобіль та бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Бус від удару злетів у кювет.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.
Деталі згодом.
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Аварія трапилася 10 липня, ввечері, - повідомляють у соцмережах.
Як розповіли очевидці, зіткнулися легковий автомобіль та бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Бус від удару злетів у кювет.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.
Деталі згодом.
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