Де і на скільки на Волині виключатимуть світло 11 липня

У четвер 11 липня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00, - пише ПрАТ "Волиньобленерго".У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Графіки можна подивитися за