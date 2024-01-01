Винищувачі F-16 вже на шляху до України
10 липень, 23:19
З саміту НАТО Україна отримала перші хороші новини. Обіцяні винищувачі F-16 уже на шляху до нашої держави. Невдовзі вони захищатимуть українське небо.
Щобільше, Нідерланди виділять додаткові кошти на закупівлю озброєння для F-16. Про це 24 Каналу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Поки у Вашингтоні відбувається ювілейний саміт НАТО стало відомо, що до України вже прямують літаки F-16. Про це повідомив і прем'єр Нідерландів, та держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Є два принципові моменти у цьому питанні: ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі битимуться F-16 – ця обіцянка виконана. Крім того, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і ми вже працюємо на перспективу: над збільшенням кількості F-16, які передадуть Україні", – наголосив Дмитро Кулеба.
Також Київ наразі працює над отриманням інших західних літаків та отриманням МіГ-29, які все ще є на озброєнні у дружніх країн. Їх у перспективі також можуть надати нашій державі.
"Це безперервний процес, тому що немає такого моменту у війні, коли ти кажеш: "Ну ось, я все зробив – F-16 прилетіли, Patriot приїхали – можна розслабитись". У жодному разі. Щойно одне питання вирішується – ми уже починаємо працювати над наступним", – запевнив міністр.
Кулеба також відзначив, що під час майбутньої зустрічі президентів США та України планується вичерпна розмова, зокрема і щодо F-16 та ударів по території Росії. Глава МЗС наголосив, що в України немає табу у спілкуванні з американськими партнерами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Щобільше, Нідерланди виділять додаткові кошти на закупівлю озброєння для F-16. Про це 24 Каналу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Поки у Вашингтоні відбувається ювілейний саміт НАТО стало відомо, що до України вже прямують літаки F-16. Про це повідомив і прем'єр Нідерландів, та держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Є два принципові моменти у цьому питанні: ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі битимуться F-16 – ця обіцянка виконана. Крім того, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і ми вже працюємо на перспективу: над збільшенням кількості F-16, які передадуть Україні", – наголосив Дмитро Кулеба.
Також Київ наразі працює над отриманням інших західних літаків та отриманням МіГ-29, які все ще є на озброєнні у дружніх країн. Їх у перспективі також можуть надати нашій державі.
"Це безперервний процес, тому що немає такого моменту у війні, коли ти кажеш: "Ну ось, я все зробив – F-16 прилетіли, Patriot приїхали – можна розслабитись". У жодному разі. Щойно одне питання вирішується – ми уже починаємо працювати над наступним", – запевнив міністр.
Кулеба також відзначив, що під час майбутньої зустрічі президентів США та України планується вичерпна розмова, зокрема і щодо F-16 та ударів по території Росії. Глава МЗС наголосив, що в України немає табу у спілкуванні з американськими партнерами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Винищувачі F-16 вже на шляху до України
10 липень, 23:19
З вежі Луцького замку виконали колискову в пам'ять про загиблих від рук росіян дітей. ВІДЕО
10 липень, 22:38
Де і на скільки на Волині виключатимуть світло 11 липня
10 липень, 21:57
У селі під Луцьком зіткнулися дві автівки, бус злетів у кювет. ФОТО
10 липень, 21:16