Винищувачі F-16 вже на шляху до України

Винищувачі F-16 вже на шляху до України
З саміту НАТО Україна отримала перші хороші новини. Обіцяні винищувачі F-16 уже на шляху до нашої держави. Невдовзі вони захищатимуть українське небо.

Щобільше, Нідерланди виділять додаткові кошти на закупівлю озброєння для F-16. Про це 24 Каналу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Поки у Вашингтоні відбувається ювілейний саміт НАТО стало відомо, що до України вже прямують літаки F-16. Про це повідомив і прем'єр Нідерландів, та держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Є два принципові моменти у цьому питанні: ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі битимуться F-16 – ця обіцянка виконана. Крім того, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і ми вже працюємо на перспективу: над збільшенням кількості F-16, які передадуть Україні", – наголосив Дмитро Кулеба.

Також Київ наразі працює над отриманням інших західних літаків та отриманням МіГ-29, які все ще є на озброєнні у дружніх країн. Їх у перспективі також можуть надати нашій державі.

"Це безперервний процес, тому що немає такого моменту у війні, коли ти кажеш: "Ну ось, я все зробив – F-16 прилетіли, Patriot приїхали – можна розслабитись". У жодному разі. Щойно одне питання вирішується – ми уже починаємо працювати над наступним", – запевнив міністр.

Кулеба також відзначив, що під час майбутньої зустрічі президентів США та України планується вичерпна розмова, зокрема і щодо F-16 та ударів по території Росії. Глава МЗС наголосив, що в України немає табу у спілкуванні з американськими партнерами.

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Теги: авіація, Україна, Європа, війна
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