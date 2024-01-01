Україна обговорює зі США дозвіл на застосування далекобійної зброї для ударів по рф





Вашингтон має намір продовжувати коригувати вказівки щодо використання допомоги для нашої держави. Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт, - пише



"Ми й надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні", – зазначив він.



Чиновник повідомив, що США тісно співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та керівні принципи, які вони надають разом із цією допомогою, щоб протистояти загрозам з боку РФ.



"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", – сказав Сміт.



Держдепартамент США відіграв важливу роль у рішенні дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів через російський кордон. Журналісти спитали в Сміта, чи розглядають у Вашингтоні заклик президента України Володимир Зеленський зняти всі існуючі обмеження на зброю великої дальності, зважаючи на авіаудари РФ по мирних українцях, для яких ворог використовує свої більш віддалені аеродроми.



"Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії на цивільне населення. Це частково причина, чому наш держсекретар оприлюднив заяву про те, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", – відповів він.



Що відомо про обмеження на застосування американської зброї



30 травня видання Politico повідомило, що Байден таємно дав дозвіл Україні на удари американською зброєю по території РФ. Однак цей дозвіл стосується лише оборони Харкова.



А вже наступного дня у США офіційно підтвердили, що Вашингтон не заперечує проти використання американських озброєнь для ударів по Росії. Поштовхом для зміни у встановлених раніше обмеженнях став російський наступ на півночі Харківської області.



Невдовзі радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван сказав, що США дозволили ЗСУ завдавати ударів американською зброєю по всіх небезпечних для України об'єктах "в будь-якому місці" на території Росії. Тепер йдеться не лише про ворожі сили на прикордонні Харківської області.



Однак The Washington Post пише, що США дозволили Збройним силам України застосовувати американську зброю на відстань до 100 кілометрів углиб російської території. Це означає, що основні аеродроми, з яких здійснюються авіаудари по Україні керованими бомбами, не можуть бути уражені.



Українські військові висловлюють сумніви щодо реальної свободи дій, яку передбачають заяви Пентагону та Білого дому. Навіть зважаючи на послаблення обмежень президент США Джо Байден відмовився дати зелене світло використанню американської зброї великої дальності, такої як ATACMS, залишивши Україні шанс продовжувати покладатися лише на власні саморобні безпілотники для завдання ударів углиб Росії.

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