У Волинському ТЦК пояснили, як дізнатися про відкрите провадження і штраф

У Волинському ТЦК пояснили, як дізнатися про відкрите провадження і штраф
У Волинському обласному ТЦК та СП пояснили, як громадянам дізнатися про відкрите виконавче провадження.

Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Інформація містить відомості також і про час її розміщення. Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:
прізвище, ім’я, по батькові;
число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;
найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;
номер виконавчого провадження.

Служба зв’язків з громадськістю Волинського ОТЦК та СП.

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Теги: Волинь, ТЦК, штраф
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