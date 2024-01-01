У Волинському ТЦК пояснили, як дізнатися про відкрите провадження і штраф
Сьогодні, 03:42
У Волинському обласному ТЦК та СП пояснили, як громадянам дізнатися про відкрите виконавче провадження.
Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження.
Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.
Інформація містить відомості також і про час її розміщення. Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:
прізвище, ім’я, по батькові;
число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;
найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;
номер виконавчого провадження.
Служба зв’язків з громадськістю Волинського ОТЦК та СП.
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Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження.
Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.
Інформація містить відомості також і про час її розміщення. Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:
прізвище, ім’я, по батькові;
число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;
найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;
номер виконавчого провадження.
Служба зв’язків з громадськістю Волинського ОТЦК та СП.
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