У місті на Волині охочих довозять для здачі крові та формують резерв донорів





Про це повідомляють у Нововолинській центральній міській лікарні.



Минулого тижня було доставлено 14 донорів до відділу транфузійної допомоги у м. Володимир. Серед них 4 медичних працівників

та 2 почесних донори України: Семенчук Наталія та Задерей Іван.



Для запису 093 589 05 67 Вікторія Юріївна. З понеділка по пʼятницю з 9:00 до 15:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській та сусідніх громадах продовжують формувати резерв донорів та довозити мешканців на здачу крові.Про це повідомляють у Нововолинській центральній міській лікарні.Минулого тижня було доставлено 14 донорів до відділу транфузійної допомоги у м. Володимир. Серед них 4 медичних працівниківта 2 почесних донори України:таДля запису 093 589 05 67 Вікторія Юріївна. З понеділка по пʼятницю з 9:00 до 15:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію