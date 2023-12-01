У місті на Волині охочих довозять для здачі крові та формують резерв донорів
Сьогодні, 05:28
У Нововолинській та сусідніх громадах продовжують формувати резерв донорів та довозити мешканців на здачу крові.
Про це повідомляють у Нововолинській центральній міській лікарні.
Минулого тижня було доставлено 14 донорів до відділу транфузійної допомоги у м. Володимир. Серед них 4 медичних працівників
та 2 почесних донори України: Семенчук Наталія та Задерей Іван.
Для запису 093 589 05 67 Вікторія Юріївна. З понеділка по пʼятницю з 9:00 до 15:00.
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Про це повідомляють у Нововолинській центральній міській лікарні.
Минулого тижня було доставлено 14 донорів до відділу транфузійної допомоги у м. Володимир. Серед них 4 медичних працівників
та 2 почесних донори України: Семенчук Наталія та Задерей Іван.
Для запису 093 589 05 67 Вікторія Юріївна. З понеділка по пʼятницю з 9:00 до 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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