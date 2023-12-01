У місті на Волині охочих довозять для здачі крові та формують резерв донорів

У місті на Волині охочих довозять для здачі крові та формують резерв донорів
У Нововолинській та сусідніх громадах продовжують формувати резерв донорів та довозити мешканців на здачу крові.

Про це повідомляють у Нововолинській центральній міській лікарні.

Минулого тижня було доставлено 14 донорів до відділу транфузійної допомоги у м. Володимир. Серед них 4 медичних працівників
та 2 почесних донори України: Семенчук Наталія та Задерей Іван.

Для запису 093 589 05 67 Вікторія Юріївна. З понеділка по пʼятницю з 9:00 до 15:00.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, донори, здача крові
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