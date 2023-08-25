«Бодя, ми здєсь»: воїн волинської бригади розповів, як «заманив» у полон російських десантників

«Бодя, ми здєсь»: воїн волинської бригади розповів, як «заманив» у полон російських десантників
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Богдан воює проти російських окупантів вже другий рік.

Князівський піхотинець розповів про свою службу пресслужбі бригади.

"Коли я прийшов у 2022-му році в бригаду, вона билася в запеклих боях на Донбасі. Разом зі мною у взводі воювали також два моїх рідних брати. Один з них там отримав сім кульових поранень з кількох метрів. Але врятували. Комбат - красунчик, заскочив на позиції на машині й вивіз! Після того брат демобілізувався. Ще один брат зараз проходить реабілітацію після поранення й повертається в стрій. Але переводиться в оператори БПЛА", - розповідає Богдан.

Для себе Богдан такий варіант не розглядає, каже, що не любить «ці відеоігри»: «Мені потрібен живий рух! Навіть у контактних боях вже немає страху, більше - адреналін».

Воїн пройшов жорстокі бої в Донецькій області, гнав ворога до кордону під час великого контрнаступу на Харківщині, звільняв Куп’янський район, але не може чітко відповісти, що було найскладніше.

"Важко було скрізь: дрони, артилерія, танки, контактні бої… Один з випадків вже тут, на Куп’янщині: я отримав наказ, взяти кількох побратимів для виконання завдання. Під час операції, ми підірвали два ворожих танки та беху. Проти нашої групи з п’ятьох чоловік йшло десь до сорока осіб противника. Але нас прикривали FPV і ми виконали завдання. І тоді навіть нікого не поранило! Також ми взяли одного… (замислюється над словом – авт.) вороженька у полон. Від нього дізнався багато корисної інформації, яка дуже згодилася потім. Я добре спілкуюся російською, тому вдалося іншим разом «заманити» двох блукаючих російських військових. Зараз пригадувати все це, то вже й смішно. Діалог у нас був приблизно такий:
- Сюда-сюда! Почему вас только двое? Где остальные? – кажу їм суворим голосом.
-Так остались только мы, остальные наши все лежат в посадке…
А після цього: «Привіт, хлопці! Вітаємо в Україні!». Це були двоє молодих десантників. Познайомилися, поговорили… Тут знову обстріл, дрони ворожі, така собі звична справа… На хвильку їх втратив з поля зору. Думаю, от с..ки, втекли. А вони з-за дерева виглядають: «Бодя, мы здесь!». Знайшов підхід до них, так би мовити", - жартує воїн.

Богдан впевнений, що на війні головне – це побратимство.

"Злагодження в бою, розуміння одне одного без зайвих слів. Це рятує, допомагає та дозволяє виконувати завдання. Впевненість в людях, які поряд з тобою в окопі, має бути! При мінімальній нагоді сам навчаю новачків. Показую, розказую. Навіть вчу, як збивали ворожі дрони. Дехто вважає, що це неможливо, але можливо все! Зі свого автомата я вже п’ять штук збив. Боротися з ними зараз також допомагає сучасний РЕБ", - каже воїн.

У Богдана дві важкі контузії, три осколкових поранення: в тілі було 14 осколків, три з яких не дістали.
"Тепер навіть МРТ пройти не можу", - каже воїн. – "Але ще повоюємо!"

Вдома на Богдана чекають діти, дружина, мати, сестри…: "Я їх сильно люблю та дуже не хочу, щоб вони бачили те, що тут відбувається. Чи вибір є? А хіба війна закінчилася, щоб говорити про вибір? Треба битися!"

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Теги: Волинь, Україна, 14 ОМБр
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