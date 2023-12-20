На Волині рятувальники після ДТП витягували з деформованого авто потерпілого
Сьогодні, 07:32
У Волинській області сталася дорождньо-транспортна пригода. Діставали з автомобіля потрепілого рятувальники.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
10 липня о 12:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП між селом Заболоття та селом Тур на Ковельщині, де зіштовхнулося 2 легкових автомобіля.
Рятувальники дістали одного з потерпілих із деформованого автомобіля та на ношах транспортували працівникам медичної служби.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
10 липня о 12:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП між селом Заболоття та селом Тур на Ковельщині, де зіштовхнулося 2 легкових автомобіля.
Рятувальники дістали одного з потерпілих із деформованого автомобіля та на ношах транспортували працівникам медичної служби.
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