На Волині рятувальники після ДТП витягували з деформованого авто потерпілого

На Волині рятувальники після ДТП витягували з деформованого авто потерпілого
У Волинській області сталася дорождньо-транспортна пригода. Діставали з автомобіля потрепілого рятувальники.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

10 липня о 12:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП між селом Заболоття та селом Тур на Ковельщині, де зіштовхнулося 2 легкових автомобіля.

Рятувальники дістали одного з потерпілих із деформованого автомобіля та на ношах транспортували працівникам медичної служби.

На Волині рятувальники після ДТП витягували з деформованого авто потерпілого
На Волині рятувальники після ДТП витягували з деформованого авто потерпілого

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Теги: ДТП, Заболоття, ДСНС, Волинь
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