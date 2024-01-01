Де у Луцьку перевірити якість води з крана. ВІДЕО

В обласному центрі Волині дослідили якість води з крана.Яку воду п'ють лучани? На перевірку в лабораторію «Луцькводоканалу» проби води може здати кожен. Скільки часу це займає і на що перевіряють воду? Про це пише ІА Волинські новини, посилаючись на сюжет «12 Каналу».Набрати вдома води і перевірити її в лабораторії може абсолютно кожен, запевняє директор КП «Луцькводоканал». Проте обійдеться це споживачу не дешево.«Розширений аналіз трошки дорогий і коштує близько 2000 гривень. Якщо людина хоче перевірити, то вона може набрати в чисту тару не більш як літр води і протягом однієї години доставити її в лабораторію КП «Луцькводоканал», – говорить Віктор Гуменюк.Дослідити воду в лабораторії беруться ту, яку самі ж постачають лучанам, тобто з водопровідної мережі водоканалу: воду з крана або ж зі свердловини.«Дослідити можна проби на вміст по хімічним показникам: присмак, запах, колір, каламутність, твердість, залізо, хлориди, сульфати, аміак, нітрити, нітрати. 13 показників. О десятій годині ми приймаємо воду й до кінця дня вже все буде досліджено», – коментує інженерка-лаборантка хіміко-бактеріологічної лабораторії Мирослава Підгальська.У лабораторії кажуть: перед тим як набирати воду, треба повністю відкрити кран і випускати воду протягом мінімум 10 хвилин. Набирати потрібно в чисту тару.«Норма – до 250 мг/дм3. У нас 19,2, тобто в межах норми. У воді немає перевищення хлоридів», – аналізує показники дослідженої води з крана, яку привезли в лабораторію журналісти, Мирослава Підгальська.Наступного ранку результати були готові повністю.«Ми дослідили 13 основних показників і за всіма показниками вода відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил, тобто вимогам, необхідним для споживання людиною», – говорить Мирослава Підгальська.Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк запевняє: раптом виявлять нечисту воду, то грошей за експертизу не братимуть.«Якщо підтвердиться, що вода неякісна, тоді ми всі кошти повернемо і людині відшкодуємо. Але такого ще не було. Вода в нас з артезіанських свердловин, тобто немає жодного поверхневого забору, і всі нормативи, що стосуються її очистки, підготовки, транспортування, виконуються», – наголошує Віктор Гуменюк.Якість води в Луцьку, каже він, – одна з найвищих серед великих обласних центрів, тож пити її можна прямо з крана.«Вода повністю відповідає всім стандартам. Вода в нас досить хорошої якості. Вона придатна до вживання людини. Її можна пити з крана», – говорить Віктор Гуменюк.