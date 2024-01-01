11 липня на Волині: гортаючи календар





Також сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та депутат Ковельської міськради Віра Федосюк.



Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.



Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають День народонаселення та День шоколаду.Також сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині(на фото), журналістита депутат Ковельської міськрадиЇх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.

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