З вежі Луцького замку виконали колискову в пам'ять про загиблих від рук росіян дітей. ВІДЕО

З вежі Луцького замку виконали колискову в пам'ять про загиблих від рук росіян дітей. ВІДЕО
В пам’ять про дітей, які загинули внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, луцький кликун виконав мелодію "Котику сіренький".

Ритуал сурмління відбувся на вежі Луцького замку, розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Мойсіюк-Теліпська.

"Кожна українська дитина чула мамину пісню і мені, здається, що це – одна із найпопулярніших колискових. Луцький кликун позапланово виконав колискову "Котику сіренький" в пам’ять про загиблих дітей", — розповіла Катерина Мойсіюк.

Вперше виконував цю пісню луцький кликун Андрій Єдинак. З його слів, було важко, бо було хвилювання.

"Напевно по звуку це відчувалось. Все-таки це велика відповідальність. Прийшли люди послухати і хотілось зіграти якнайкраще", — розповів Андрій Єдинак.

Турист із Києва Андрій Бутенко прийшов послухати "Останню колискову" у виконанні луцького кликуна. Каже, що його це виконання розчулило.

"Я думаю, що це – символічні речі, які мають об’єднувати націю. Коли пан Андрій закінчив виконувати, то він плакав. І плакали усі, хто був тут на даху. Десятки загиблих вчора і сотні загиблих на фронті щодня – це та плата за свободу, яку несе український народ", — каже чоловік.



Як відомо, зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули близько 30 людей, майже сотня постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

У КМВА повідомляли про 31 загиблу людину, а також 117 постраждалих, з яких — 10 дітей.

В Офісі генпрокурора уточнили, що 8 липня 2024 року внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва армією РФ загинули 4 дітей. Усіх дістали з-під завалів будинку на Сирці: дві дівчинки віком 8 та 14 років, а також 2 хлопчики віком 8 та 10 років. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 дітей віком від 2 до 17 років.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.

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Теги: Волинь, Луцьк, Україна
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