На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
Сьогодні, 20:35
Волинь і Луцька громада мають ще одну втрату через російсько-українську війну.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Солдат Футала Юрій Володимирович загинув 07.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
Лучанин Футала Юрій Володимирович, 24.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Солдат Футала Юрій Володимирович загинув 07.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
Лучанин Футала Юрій Володимирович, 24.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині провели масову інспекцію пляжів: які порушення виявили
Сьогодні, 19:00
Ключові свідки у резонансній справі не прийшли в суд у Луцьку
Сьогодні, 18:35