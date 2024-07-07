На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала

На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
Волинь і Луцька громада мають ще одну втрату через російсько-українську війну.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Солдат Футала Юрій Володимирович загинув 07.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.

Лучанин Футала Юрій Володимирович, 24.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону.

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Теги: війна, Волинь, Луцьк, втрата, загибель, смерть
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