На Волині провели масову інспекцію пляжів: які порушення виявили

пляжів на водоймах.



Їх перевіряли на дотримання санітарних норм і правил утримання територій, повідомляє Галину Мартинюк.



Під час обстежень виявили, що на території п’яти місць масового відпочинку відсутні контейнери для сміття та біотуалети, також не облаштовано їх благоустрій.



"Йдеться про пляжі на міському в озері у Нововолинську, пляж Сонячний у Любешеві, пляж ГО "Гряда" на озері Світязь, пляжі "Метеостанція", "Нестер Хаус" та урочище Тополина у селі Світязь", — каже Галина Мартинюк.



За словами начальниці відділу санітарно-епідеміологічного нагляду, власникам пляжів надали пропозиції усунути виявлені недоліки. Перевірку ще одного пляжу на озері Світязь від ПрАТ "Волиньтурист" комісія проведе повторно, наразі його ще облаштовують, додала Галина Мартинюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському, Камінь-Каширському районах, містах Нововолинськ та Луцьк спеціальна комісія обстежила 14Їх перевіряли на дотримання санітарних норм і правил утримання територій, повідомляє Суспільне з посиланням на начальницю відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Держпродспоживслужби в областіПід час обстежень виявили, що на території п’яти місць масового відпочинку відсутні контейнери для сміття та біотуалети, також не облаштовано їх благоустрій."Йдеться про пляжі на міському в озері у Нововолинську, пляж Сонячний у Любешеві, пляж ГО "Гряда" на озері Світязь, пляжі "Метеостанція", "Нестер Хаус" та урочище Тополина у селі Світязь", — каже Галина Мартинюк.За словами начальниці відділу санітарно-епідеміологічного нагляду, власникам пляжів надали пропозиції усунути виявлені недоліки. Перевірку ще одного пляжу на озері Світязь від ПрАТ "Волиньтурист" комісія проведе повторно, наразі його ще облаштовують, додала Галина Мартинюк.

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