На Волині провели масову інспекцію пляжів: які порушення виявили
Сьогодні, 19:00
У Ковельському, Камінь-Каширському районах, містах Нововолинськ та Луцьк спеціальна комісія обстежила 14 пляжів на водоймах.
Їх перевіряли на дотримання санітарних норм і правил утримання територій, повідомляє Суспільне з посиланням на начальницю відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Держпродспоживслужби в області Галину Мартинюк.
Під час обстежень виявили, що на території п’яти місць масового відпочинку відсутні контейнери для сміття та біотуалети, також не облаштовано їх благоустрій.
"Йдеться про пляжі на міському в озері у Нововолинську, пляж Сонячний у Любешеві, пляж ГО "Гряда" на озері Світязь, пляжі "Метеостанція", "Нестер Хаус" та урочище Тополина у селі Світязь", — каже Галина Мартинюк.
За словами начальниці відділу санітарно-епідеміологічного нагляду, власникам пляжів надали пропозиції усунути виявлені недоліки. Перевірку ще одного пляжу на озері Світязь від ПрАТ "Волиньтурист" комісія проведе повторно, наразі його ще облаштовують, додала Галина Мартинюк.
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Їх перевіряли на дотримання санітарних норм і правил утримання територій, повідомляє Суспільне з посиланням на начальницю відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Держпродспоживслужби в області Галину Мартинюк.
Під час обстежень виявили, що на території п’яти місць масового відпочинку відсутні контейнери для сміття та біотуалети, також не облаштовано їх благоустрій.
"Йдеться про пляжі на міському в озері у Нововолинську, пляж Сонячний у Любешеві, пляж ГО "Гряда" на озері Світязь, пляжі "Метеостанція", "Нестер Хаус" та урочище Тополина у селі Світязь", — каже Галина Мартинюк.
За словами начальниці відділу санітарно-епідеміологічного нагляду, власникам пляжів надали пропозиції усунути виявлені недоліки. Перевірку ще одного пляжу на озері Світязь від ПрАТ "Волиньтурист" комісія проведе повторно, наразі його ще облаштовують, додала Галина Мартинюк.
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