На Волині провели масову інспекцію пляжів: які порушення виявили

На Волині провели масову інспекцію пляжів: які порушення виявили
У Ковельському, Камінь-Каширському районах, містах Нововолинськ та Луцьк спеціальна комісія обстежила 14 пляжів на водоймах.

Їх перевіряли на дотримання санітарних норм і правил утримання територій, повідомляє Суспільне з посиланням на начальницю відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Держпродспоживслужби в області Галину Мартинюк.

Під час обстежень виявили, що на території п’яти місць масового відпочинку відсутні контейнери для сміття та біотуалети, також не облаштовано їх благоустрій.
На Волині провели масову інспекцію пляжів: які порушення виявили

"Йдеться про пляжі на міському в озері у Нововолинську, пляж Сонячний у Любешеві, пляж ГО "Гряда" на озері Світязь, пляжі "Метеостанція", "Нестер Хаус" та урочище Тополина у селі Світязь", — каже Галина Мартинюк.
На Волині провели масову інспекцію пляжів: які порушення виявили

За словами начальниці відділу санітарно-епідеміологічного нагляду, власникам пляжів надали пропозиції усунути виявлені недоліки. Перевірку ще одного пляжу на озері Світязь від ПрАТ "Волиньтурист" комісія проведе повторно, наразі його ще облаштовують, додала Галина Мартинюк.

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Теги: відпочинок, Волинь
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