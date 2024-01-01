Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:52
Держави, які є членами НАТО, погодилися надати Україні 40 мільярдів євро упродовж 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Як ідеться у повідомленні, це рішення оголосять на саміті у Вашингтоні.
Половину цієї суми покриють США, а іншу половину — союзники.
Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення й товари та на навчання.
Білий дім зауважив, що кошти від США вже закладені у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Джо Байден підписав у квітні цього року.
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Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Як ідеться у повідомленні, це рішення оголосять на саміті у Вашингтоні.
Половину цієї суми покриють США, а іншу половину — союзники.
Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення й товари та на навчання.
Білий дім зауважив, що кошти від США вже закладені у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Джо Байден підписав у квітні цього року.
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