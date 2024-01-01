Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів

Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Держави, які є членами НАТО, погодилися надати Україні 40 мільярдів євро упродовж 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Як ідеться у повідомленні, це рішення оголосять на саміті у Вашингтоні.

Половину цієї суми покриють США, а іншу половину — союзники.

Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення й товари та на навчання.

Білий дім зауважив, що кошти від США вже закладені у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Джо Байден підписав у квітні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАТО, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:52
«Ігнор» попередження від ТЦК обійшовся волинянину у 5 тисяч
Сьогодні, 16:33
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 16:15
Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб мати змогу протистояти росії в небі, – Зеленський
Сьогодні, 15:52
У торговельному центрі в Луцьку виникла пожежа
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати путіну українські території ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати путіну українські території
03 липень, 09:20
НАТО шукає шляхи, як «захистити від Трампа» військову допомогу Україні, − WSJ НАТО шукає шляхи, як «захистити від Трампа» військову допомогу Україні, − WSJ
02 липень, 10:30
Три країни НАТО розміновують Чорне море Три країни НАТО розміновують Чорне море
01 липень, 18:12
НАТО планує обмінюватися з Україною розвідданими НАТО планує обмінюватися з Україною розвідданими
06 червень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:52
 0
«Ігнор» попередження від ТЦК обійшовся волинянину у 5 тисяч
Сьогодні, 16:33
 0
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 16:15
 0
Туристична віза до Великобританії: що потрібно знати мандрівникам
Сьогодні, 15:58
 0
Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб мати змогу протистояти росії в небі, – Зеленський
Сьогодні, 15:52
 0
Медіа
відео
1/8