Члени НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів

Держави, які є членами НАТО, погодилися надати Україні 40 мільярдів євро упродовж 2025 року.Про це повідомляє пресслужба Білого дому.Як ідеться у повідомленні, це рішення оголосять на саміті у Вашингтоні.Половину цієї суми покриють США, а іншу половину — союзники.Гроші підуть на, супутні замовлення й товари та на навчання.Білий дім зауважив, що кошти від США вже закладені у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президентпідписав у квітні цього року.